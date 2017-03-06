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В ЕС согласовали создание Центра военного планирования


06.03.2017   23:15
Европейский союз одобрил создание Центра военного планирования, сообщает Associated Press.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что это увеличит эффективность военных учений и упростит их проведение.

«Мы сделали очень важный шаг на пути к европейской безопасности и обороне союза», — сказала министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен.

Однако министр обороны Великобритании Майкл Фаллон призвал своих европейских партнеров более тесно сотрудничать с НАТО, чтобы избежать ненужного дублирования структур.






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