В Грузии проходит международная конференция женщин-полицейских

07.03.2017 16:25 Международная конференция "Женщины в полиции" стартовала в Тбилиси под лозунгом "Усилить, воодушевлять и просвещать".



В конференции участвуют более 300 женщин, работающих в органах правопорядка 19 стран, в том числе Грузии. Целью конференции является повышение квалификации работников этой сферы, проявление роли женщины в рядах полиции и повышение их мотивации.



"Для министерства внутренних дел большая сила то, что в его рядах вместе с мужчинами есть профессиональные женщины-полицейские. Это западный стандарт, который бережем и которым гордимся… Быть женщиной-полицейским большой вызов. В этом опасном и крайне ответственном деле эти женщины стоят рядом с мужчинами и защищают безопасность граждан, а также готовы пожертвовать собой для этой миссии", — сказал глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили на конференции.



Собравшиеся минутой молчания почтили память инспектора полиции Майи Джавахишвили, которую застрелили вместе с капитаном полиции Гелой Ламазошвили во дворе отделения полиции города Телави (регион Кахети) 30 декабря 2015 года.



На конференцию в Грузию прибыли полицейские из Польши, Греции, Молдовы, Армении, Таджикистана, Турции, США, Литвы, Монтенегро, Пакистана и других стран.



"В Грузии уже несколько лет проводится конференция «Женщины в полиции». В этом году я впервые участвую в конференции, в которой также принимают участие представители из других государств, из наших соседних стран. Мы делимся друг с другом опытом работы и очень довольны. Думаю, сумею познать много важного из их практики и учту это в дальнейшей работе", — сказала сотрудница департамента полиции Тбилиси, капитан полиции Нино Барамашвили.



Мероприятие проводится в Грузии в шестой раз при финансовой поддержке посольства США в Грузии, а также международного государственного бюро США по взаимоотношениям с антинаркотическими и правоохранительными органами.



"Эта конференция проходит уже в шестой раз при финансовой поддержке посольства США. Мы, конечно же, очень рады, что участвуем в ней. У конференции две основные цели – помочь процессу усиления женщин, и второе: полиция – часть государства, соответственно, там должен быть отражен гендерный баланс. Конференция также важна потому, что Грузия представляет очень хорошую модель демократического развития и демократического управления. Именно поэтому в Грузию съехались представители как из Восточной Европы, а также из стран Азии", — сказал посол США в Грузии Ян Келли журналистам.



В рамках конференции предусмотрено проведение практических занятий для повышения квалификации полицейских.



"Спутник-Грузия"











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