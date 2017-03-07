Задержан глава Горсовета Озургети

07.03.2017 17:14 Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали председателя Сакреубло (Горсовета) города Озургети на западе Грузии.



В Службе госбезопасности пока не комментируют факт.



Согласно полученной информации, Кобаладзе задержали по факту получения взятки.















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