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Задержан глава Горсовета Озургети
07.03.2017 17:14
Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали председателя Сакреубло (Горсовета) города Озургети на западе Грузии.
В Службе госбезопасности пока не комментируют факт.
Согласно полученной информации, Кобаладзе задержали по факту получения взятки.
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