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МВД Грузии расследует убийство израильского бизнесмена


08.03.2017   14:43
МВД Грузии проводит расследование по факту убийства в Тбилиси израильского бизнесмена.

Как сообщают грузинские СМИ в среду со ссылкой на МВД, убийство было совершено 2 марта.

По их данным, 75-летний бизнесмен, приехавший из Израиля на встречу с партнерами по бизнесу, был найден мертвым на съемной квартире. По имеющейся информации, бизнесмена ударили предположительно молотком, после чего преступники похитили из квартиры около $2 тысяч. В полицию обратились бизнес-партнеры мужчины после того, как он перестал отвечать на звонки.

Сообщается, что полицией "по горячим следам" были задержаны несколько подозреваемых. По факту убийства возбуждено уголовное дело.






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