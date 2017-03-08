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МВД Грузии расследует убийство израильского бизнесмена
08.03.2017 14:43
МВД Грузии проводит расследование по факту убийства в Тбилиси израильского бизнесмена.
Как сообщают грузинские СМИ в среду со ссылкой на МВД, убийство было совершено 2 марта.
По их данным, 75-летний бизнесмен, приехавший из Израиля на встречу с партнерами по бизнесу, был найден мертвым на съемной квартире. По имеющейся информации, бизнесмена ударили предположительно молотком, после чего преступники похитили из квартиры около $2 тысяч. В полицию обратились бизнес-партнеры мужчины после того, как он перестал отвечать на звонки.
Сообщается, что полицией "по горячим следам" были задержаны несколько подозреваемых. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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