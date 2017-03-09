Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии предлагает ужесточить закон против «воровского мира»


09.03.2017   11:11
Министерство внутренних дел Грузии выступает с инициативой ужесточения законодательства против т.н. "воровского мира".

Очередное заседание Межведомственного координационного совета борьбы с организованной преступностью в академии Министерства внутренних дел вел заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили.

На заседании присутствовали представители ведомств, входящих в Межведомственный координационный совет, Министерства внутренних дел, Главной прокуратуры, Министерства исполнения наказания и пробации, Министерства образования и науки, и неправительственного сектора.

На встрече состоялась презентация проектов национальной стратегии борьбы против организованной преступности 2017-2020 года, и плана действия 2017-2018 года. Эти документы в координации со структурами, входящими в Межведомственный координационный совет, разработал департамент исследования и развития Министерства внутренних дел, осуществляющий функции секретариата координационного совета.

На заседании также рассмотрели инициативы, разработанные Министерством внутренних дел, подразумевающие усовершенствование и ужесточение законодательства против т.н. "воровского мира" и т.н. "воров в законе".

Проекты национальной стратегии 2017-2020 года и плана действия против организованной преступности 2017-2018 года в ближайшем будущем будут пересланы на утверждение администрации правительства Грузии. МВД также представит правительству законодательный пакет с целью ужесточения законодательства против т.н. "воровского мира".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Минфин: Страхование депозитов гарантирует стабильность вкладов
Немецкая MR Graft построит в Грузии ветряную электростанцию
ВОЗ признала успешным проект государственного здравоохранения в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
IFC: В Азербайджане менее 3% руководителей - женщины
Европейский суд присудил жительнице Чечни €7,5 тыс
Россия, Иран и Азербайджан подписали меморандум в сфере ж/д перевозок
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна