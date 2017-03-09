МВД Грузии предлагает ужесточить закон против «воровского мира»

09.03.2017 11:11 Министерство внутренних дел Грузии выступает с инициативой ужесточения законодательства против т.н. "воровского мира".



Очередное заседание Межведомственного координационного совета борьбы с организованной преступностью в академии Министерства внутренних дел вел заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили.



На заседании присутствовали представители ведомств, входящих в Межведомственный координационный совет, Министерства внутренних дел, Главной прокуратуры, Министерства исполнения наказания и пробации, Министерства образования и науки, и неправительственного сектора.



На встрече состоялась презентация проектов национальной стратегии борьбы против организованной преступности 2017-2020 года, и плана действия 2017-2018 года. Эти документы в координации со структурами, входящими в Межведомственный координационный совет, разработал департамент исследования и развития Министерства внутренних дел, осуществляющий функции секретариата координационного совета.



На заседании также рассмотрели инициативы, разработанные Министерством внутренних дел, подразумевающие усовершенствование и ужесточение законодательства против т.н. "воровского мира" и т.н. "воров в законе".



Проекты национальной стратегии 2017-2020 года и плана действия против организованной преступности 2017-2018 года в ближайшем будущем будут пересланы на утверждение администрации правительства Грузии. МВД также представит правительству законодательный пакет с целью ужесточения законодательства против т.н. "воровского мира".

















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