|
Уроженец Грузии застрелен на парковке в Красноярске
09.03.2017 11:18
Уроженец Грузии застрелен неизвестным на парковке торгового центра «Взлетка Плаза» в Советском районе Красноярска, передает краевой СК.
Инцидент произошел накануне около 23:00 по местному времени. 38-летний грузин сидел в автомобиле "Лада Приора", когда к нему подошел вооруженный мужчина, выстрелил несколько раз и скрылся с места преступления.
Потерпевший был госпитализирован с тяжелыми ранениями, но спасти его жизнь не удалось.
СК отмечает, что злоумышленник стрелял целенаправленно, прохожих рядом не было. Убийца разыскивается, его личность пока не установлена.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна