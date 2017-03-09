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Пентагону запретили сотрудничество с «Рособоронэкспортом»


09.03.2017   12:13
Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год, который запрещает Министерству обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт". Документ поддержал 371 конгрессмен, 48 высказались против, передает ТАСС.

Согласно тексту, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона фактически запрещается "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам.

При этом глава министерства может попытаться отменить данное правило, если он после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что сотрудничество с компанией крайне важно для безопасности США. Однако, ему нужно будет перед этим заверить комитеты обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки летальной военной техники" правительству Сирии, "российские вооруженные силы покинули Крым" за исключением тех, которые могут оставаться там по договоренности между Москвой и Киевом, а якобы действующие в Украине "агенты РФ" прекратили предпринимать усилия "по дестабилизации" ситуации на востоке страны.

Ранее Конгресс США ввел запрет на сотрудничество между министерствами обороны США и России, соответствующий закон незадолго до истечения срока своих полномочий подписал экс-президент Барак Обама.






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