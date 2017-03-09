В Западной Грузии пытали и ограбили сестер-пенсионерок

09.03.2017 12:29 В селе Земо Нагвазао Мартвильского района ограбили семью Чихладзе. Как сообщает «IPN» , в доме проживали две сестры-пенсионерки.



Неустановленные лица пытали обеих пенсионерок, одна из которых скончалась, а вторая в тяжелом состоянии доставлена в районную больницу Мартвили.



Случай произошел вчера в 22:00. Удалось ли нападавшим забрать из дома сумму или драгоценности, пока неизвестно.



По делу начато следствие.















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