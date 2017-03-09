США могут предоставить баллистические ракеты союзникам в Персидском заливе

09.03.2017 21:11 США рассматривают возможность поставок баллистических ракет странам Персидского залива, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел, передает РИА Новости.



В ходе слушаний в сенате генерала спросили, каковы возможности усиления военно-технического сотрудничества с союзниками на Ближнем Востоке.



"Мы определенно рассматриваем возможность поставок баллистических ракет для некоторых наших партнеров в Персидском заливе", - заявил Вотел на слушаниях в сенате США.















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