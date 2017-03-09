США проведут саммит с представителями 68 стран по противодействию ИГИЛ

09.03.2017 23:13 Администрация президента США Дональда Трампа пригласит на встречу в Вашингтоне представителей коалиции из 68 стран, которые ведут борьбу с террористической организацией "Исламское государство".



Администрация президента США Дональда Трампа пригласит на встречу в Вашингтоне представителей коалиции из 68 стран, которые ведут борьбу с террористической организацией "Исламское государство".



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух представителей администрации США.



По данным представителей администрации, встреча пройдет в конце этого месяца, чтобы спланировать дальнейшие ходы по противодействию ИГИЛ, поскольку коалиция теряет позиции в Ираке и Сирии.



Источники сообщили, что министры иностранных дел коалиции, а также представители международных организаций, должны встретиться 22-23 марта, чтобы спланировать стратегию противостояния террористической группе.



Сообщается, что саммит будет возглавлять государственный секретарь Рекс Тиллерсон.



Напомним, Соединенные Штаты направили артиллерийскую батарею морской пехоты в Сирию, чтобы помочь разгромить "Исламское государство" в городе Ракка, который считается сирийской столицей ИГИЛ.















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