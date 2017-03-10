Трое ранее судимых задержаны по обвинению в вымогательстве имущества в крупном размере

10.03.2017 10:18 По обвинению в вымогательстве имущества в крупном размере задержано трое ранее судимых лиц В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители задержали в Тбилиси по обвинению в вымогательстве имущества в крупном размере группой лиц трех ранее судимых граждан: Г.Г. 1989 года рождения, Б.Д. 1981 года рождения и Г.О. 1973 года рождения.



Как сообщили «IPN» в МВД, следствие установило, что задержанные нанесли гражданину словесное и физическое оскорбление, а затем от имени проживающего в Европе т.н. вора в законе потребовали выплатить в пользу «воровского мира» 23 600 долларов США, угрожая убить его и членов его семьи.



По информации следствия, обвиняемые систематически связывались с гражданином и, угрожая убить его и членов его семьи, требовали срочно принести деньги. Вместе с тем, они выражали недовольство из-за невыплаты денег в срок, потому что потребованной ими суммы ждал т.н. вор в законе, через которого часть денег должна была попасть в т.н. воровской общак.



Следствие ведется по факту вымогательства имущества в крупном размере группой лиц по подпунктам «а» и «в» 2-й части статьи 181 УК Грузии.















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