Министр обороны Грузии встретился с послом США в Грузии Яном Келли

10.03.2017 19:52 Министр обороны Грузии Леван Изория встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Грузии Яном Келли. По информации пресс-службы Минобороны, одной из главных тем обсуждения между сторонами было двухстороннее сотрудничество, и осуществление программы готовности обороны Грузии.



"У нас с послом США сформировался очень хороший формат, где есть возможность обсудить текущие процессы, связанные с реформами в Министерстве обороны. Главной темой были те текущие процессы, которые связаны со своевременным и поэтапным осуществлением программы оборонной готовности Грузии. В данном контексте многое планируется вместе с нашим стратегическим партнером, и, исходя из этого, мы решили интенсивно использовать этот формат"- отметил Леван Изория.



На встрече с американским дипломатом заострили внимание на процессе трансформации в ведомстве, визите руководителя оборонного ведомства в Брюссель, и вопросе визита военного комитета НАТО в Грузию. Посол США говорил о значении двухстороннего сотрудничества, и поддержки страны-партнера.



"Мы просили сегодняшней встречи, чтобы послушать информацию о встречах, проведенных в Европе, в том числе в скандинавских странах, Германии и Брюсселе. Министр поделился с нами тем, какие плодотворные встречи он провел. Мы всегда ценим мероприятия такого рода. А также мы коснулись прогресса, существующего с точки зрения имплементации программы оборонной готовности Грузии. Эта программа является помощью Соединенных Штатов Америки, и преследует целью, чтобы Грузия развивала оборонные средства, территориальную оборону. У нас сложилось превосходное сотрудничество с министром обороны Грузии"- заявил Ян Келли.



На встрече присутствовали первый заместитель министра обороны Лела Чиковани и атташе американских морских пехотинцев в Грузии, вице-полковник Уильям Конер.

















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