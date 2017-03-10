|
Канада поможет Латвии в вопросах кибербезопасности
10.03.2017 21:58
Канада направит в Латвию специалистов по кибербезопасности с целью защиты латвийских компьютерных комплексов и сетей от предполагаемых хакерских атак со стороны России, передает National Post.
Сообщается, что в рамках оборонной программы НАТО в Латвию направляется канадский батальон, в связи с чем в альянсе опасаются «российской агрессии» и якобы возможных попыток Москвы посредством хакеров и СМИ создать напряженную обстановку среди населения прибалтийской страны и солдатами из Канады.
«Мы должны быть готовы к этому и прибыть в Латвию с сильными оборонительными возможностями», — сказал генерал ВС Канады Пол Разенфорд, добавив, что Оттава считает действия и атаки в киберпространстве военными операциями.
В 2016 году сообщалось, что Канада разместит в Латвии 455 военнослужащих, авиагруппу и корабль ВМС.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна