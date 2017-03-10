Канада поможет Латвии в вопросах кибербезопасности

10.03.2017 21:58 Канада направит в Латвию специалистов по кибербезопасности с целью защиты латвийских компьютерных комплексов и сетей от предполагаемых хакерских атак со стороны России, передает National Post.



Сообщается, что в рамках оборонной программы НАТО в Латвию направляется канадский батальон, в связи с чем в альянсе опасаются «российской агрессии» и якобы возможных попыток Москвы посредством хакеров и СМИ создать напряженную обстановку среди населения прибалтийской страны и солдатами из Канады.



«Мы должны быть готовы к этому и прибыть в Латвию с сильными оборонительными возможностями», — сказал генерал ВС Канады Пол Разенфорд, добавив, что Оттава считает действия и атаки в киберпространстве военными операциями.



В 2016 году сообщалось, что Канада разместит в Латвии 455 военнослужащих, авиагруппу и корабль ВМС.















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