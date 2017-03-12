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Глава МВД Грузии обещал наказать по всей строгости закона организаторов батумского вандализма


12.03.2017   11:25
Обещаю, что все лица, бывшие организаторами или участниками этого акта вандализма будут наказаны по всей строгости закона, - об этом заявил журналистам министр ВД Грузии Георгий Мгебришвили, комментируя события минувшей ночи в Батуми.

По словам министра, полиция применила против участников акции адекватную и пропорциональную силу.

«Ситуация полностью под контролем. Полиция полностью контролирует ситуацию. Подобный хаос и любые беспорядки на территории Грузии произойти не могут. Полиция на высоте. Полиция применила адекватную, пропорциональную силу, и я хочу сказать, что это предотвратило в городе больший акт вандализма, чем на одной улице. Обещаю, что все лица, которые были организаторами этого акта вандализма или принимали в нем участие, будут наказаны по всей строгости закона. Начато уголовное расследование. Ведется идентификация лиц. Несколько из них уже идентифицированы, и мы продолжаем работать», - сообщил Георгий Мгебришвили, по информации которого, на данный момент задержаны до 40 участников акции.







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