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За беспорядками в Батуми стоит «воровской мир»?
12.03.2017 15:25
Члены "воровского мира" организовывали молодежь 10 и 11 марта на столкновения с полицией. Об этом сообщает агентство "Экспрессньюс" со ссылкой на нескольких местных жителей.
Агентству сообщили, что 10 марта в разных районах Батуми представители "воровского мира" собрали т.н. "смотрящих" и поручили им собрать по 10-15 человек для оказания противостояния полиции.
"10 марта устроили сходнях, ночью, в нашей районе. Жители района видели как собирались эти люди. На этом собрании представители "воровского мира" поручили молодежи собрать по несколько молодых мужчин, желательно вооруженных битами", - заявили агентству.
Еще один житель Батуми, подтвердив данную информацию, отметил: "Собирали молодежь в основном связанные с "воровским миром" люди, в том числе некоторые уже ранее судимые за разные преступления".
Местом сбора было названо здание главного управления полиции Аджарии.
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