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Военная полиция задержала двух сотрудников подрядчика НПЦ «Дельта»


13.03.2017   11:22
Военная полиция Министерства обороны задержала двух лиц по обвинению в присвоении 243 000 лари. По информации Министерства обороны, задержаны начальник финансового отдела учрежденной ЮЛПП военным научно-техническим центром «Дельта» ООО строительной компании «Мшенебели 2011» А.Б. и архитектор-дизайнер этой же компании Б.Э.

«12 марта 2017 года департамент военной полиции министерства обороны Грузии, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий, задержали начальника финансового отдела учрежденной ЮЛПП военным научно-техническим центром «Дельта» минобороны Грузии ООО строительной компании «Мшенебели 2011» А.Б. и архитектора-дизайнера этой же компании Б.Э., которые обвиняются в присвоении 243 тысяч лари, принадлежащих ООО.

В 2015-2016 годах А.Б. занимал пост начальника финансового отдела ООО строительной компании «Мшенебели 2011» и периодически перечислял на личный зарплатный счет Б.Э. разные суммы, которые впоследствии присваивались.

Против них возбуждено дело по подпункту «г» 2-й части и подпункту «б» 3-й части статьи 182 УК Грузии, что подразумевает противоправное присвоение или растрату чужих вещей либо имущественных прав в крупном размере и наказывается лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет», - заявляют в Министерстве обороны.






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