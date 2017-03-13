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МВД: К семерым из 40 задержанных применили административное заключение, остальных отпустили
13.03.2017 11:46
По информации Министерства внутренних дел, из 40 задержанных правоохранителями на акции в Батуми, Городской суд Батуми присудил 7 лицам административное заключение, а остальных отпустил под расписку.
В ведомстве заявили "Табуле", что ведется следствие по статьям 225 и 353 "прим", что подразумевает массовые беспорядки и нападение на полицейского или государственное учреждение.
Акция в Батуми проходила около 12 часов. Граждане сначала протестовали против задержания двух лиц патрульной полицией, и заявляли, что во время задержания полиция применила силу. После участники акции потребовали отставки нового начальника отдела полиции, а позже они забросали камнями спецназ, находящийся у здания полиции, повредили автомашины полиции и граждан. После этого полиция пустила на акции слезоточивый газ. Участники акции рассеялись, но через небольшое время акция вновь возобновилась и продолжилась.
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