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Facebook запретил использовать данные о пользователях для слежки
14.03.2017 11:06
Компания Facebook запретила разработчикам использовать хранящуюся в социальной сети информацию о пользователях в целях слежки. В компании заявили, что таким образом уточняют свою существующую политику, передает BBC.
"Разработчики не могут использовать собранную информацию, чтобы создавать инструменты для слежки", - сказали в компании.
В прошлом году Американский союз защиты гражданских свобод узнал о том, что компания Facebook и ее подразделение Instagram передавали данные пользователей компании Geofeedia, которая занимается разработкой продуктов для наблюдения, предназначенных для правоохранительных органов.
Таким образом полиция могла следить за протестующими на митингах и акциях, в том числе в ходе протестов в Фергюсоне.
После этого компании прекратили предоставлять Geofeedia доступ к данным.
В Facebook заверили, что приняли меры против разработчиков, создающих или продающих приложения для наблюдения.
"Наша цель сделать нашу политику недвусмысленной", - заявил заместитель руководителя безопасностью компании Роб Шерман.
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