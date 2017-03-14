Шотландия лишится членства в НАТО в случае выхода из состава Великобритании - Столтенберг

14.03.2017 15:40 По заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в случае выхода из состава Великобритании, Шотландия лишится членства в НАТО, - сообщает Sky News.



«Если это произойдет (независимость Шотландии), то тогда Великобритания будет оставаться членом НАТО, однако новое независимое государство будет должно подать заявку на членство, и тогда 28 стран-союзниц будут решать, хотят ли они вступления в альянс нового государства», - сказал Столтенберг.



Новый референдум по вопросу независимости должен состояться в Шотландии в период с осени 2018 года по весну 2019 года. Заявление об этом сделала первый министр Шотландии Никола Стерджен.



«Референдум должен состояться между осенью 2018 и весной 2019. На следующей неделе я запрошу разрешение шотландского парламента, чтобы он издал закон о проведении референдума о независимости», - сказала первый министр.



Первый референдум о независимости был проведен в Шотландии в сентябре 2014 года. Тогда население высказалось за дальнейшее пребывание в составе Великобритании.















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