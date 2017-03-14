В Грузии возможно продаются контрабандные патроны из оккупированного Луганска

14.03.2017 17:01



Данную информацию подтверждает и сам сайт оружейного магазина «Калибр» (Caliber), на котором среди других продаваемых боеприпасов можно найти патроны с маркировкой «LCW». В частности:



- Патроны калибра 7.62×39 мм, к ряду карабинов под т.н. промежуточный патрон «АК-47». Без указания цены, но с отметкой о том, что ожидается поставка товара;

- Патроны 9×19 мм, к пистолетам, использующим патроны «Люгер / Парабелум». По цене 0,80 лари (0,32 $) за штуку, товар в наличии.



Для уточнения этой информации и перепроверки маркировок инсайдерам InformNapalm удалось сфотографировать одну из пачек патронов 9×19, продаваемых в магазинах «Калибр». На упаковочной пачке с 50 патронами присутствует логотип луганского патронного завода «LCW«, страна производитель — Украина, также присутствуют маркировки «073» и «Lot №У05«. На самих патронах есть маркировка, указывающая на их калибр — 9×19, а также штамп патронного завода Луганска — «LCW«. Примечательно, что ни на упаковке, ни на самих патронах нет штампа, указывающего на дату (год) их производства.



По информации консультантов InformNapalm, патроны калибра 9×19 на украинском рынке появились в начале 2000-х. Спрос на боеприпасы этого калибра начал расти с появлением пистолетов под этот патрон — соответственно, к их производству на коммерческой основе приступил и Луганский патронный завод. На фоне относительной либерализации украинского законодательства «Об оружии» и увеличения спроса на патроны этого калибра, в последние несколько лет даже ощущался некоторый дефицит на патроны 9×19. Соответственно, утверждать, что патроны 9×19 с маркировкой LCW, продаваемые в Грузии сейчас — из старых запасов, довольно сомнительно.



«Не следует сбрасывать со счетов и версию о том, что появившиеся в последний год на оружейном рынке Грузии патроны с маркировкой «LCW — Произведено в Украине» являются свежей продукцией. Возможно, они выпускаются с момента увеличения мощностей на подконтрольном российским оккупантам и местным сепаратистам заводе с конца 2015-начала 2016 года. Вероятно, на заводе работает коммерческая линия по производству патронов 9×19 и боеприпасов других калибров, на которые есть спрос на гражданском рынке. Далее эти патроны, вероятно, нелегально, контрабандным путём вывозятся на неоккупированную территорию Украины и пройдя «легализацию» как украинский продукт, экспортируются в другие страны (в том числе и в Грузию), что позволяет предположить, что кто-то греет на этом руки»,- говорится в расследовании.



Более детально с расследованием можно ознакомиться





По информации источников международного разведывательного сообщества InformNapalm, в последнее время в сети грузинских оружейных магазинов «Калибр» в продаже появились патроны с маркировкой «LCW» (Lugansk Catridge Works) производства Луганского патронного завода.Данную информацию подтверждает и сам сайт оружейного магазина «Калибр» (Caliber), на котором среди других продаваемых боеприпасов можно найти патроны с маркировкой «LCW». В частности:- Патроны калибра 7.62×39 мм, к ряду карабинов под т.н. промежуточный патрон «АК-47». Без указания цены, но с отметкой о том, что ожидается поставка товара;- Патроны 9×19 мм, к пистолетам, использующим патроны «Люгер / Парабелум». По цене 0,80 лари (0,32 $) за штуку, товар в наличии.Для уточнения этой информации и перепроверки маркировок инсайдерам InformNapalm удалось сфотографировать одну из пачек патронов 9×19, продаваемых в магазинах «Калибр». На упаковочной пачке с 50 патронами присутствует логотип луганского патронного завода «LCW«, страна производитель — Украина, также присутствуют маркировки «073» и «Lot №У05«. На самих патронах есть маркировка, указывающая на их калибр — 9×19, а также штамп патронного завода Луганска — «LCW«. Примечательно, что ни на упаковке, ни на самих патронах нет штампа, указывающего на дату (год) их производства.По информации консультантов InformNapalm, патроны калибра 9×19 на украинском рынке появились в начале 2000-х. Спрос на боеприпасы этого калибра начал расти с появлением пистолетов под этот патрон — соответственно, к их производству на коммерческой основе приступил и Луганский патронный завод. На фоне относительной либерализации украинского законодательства «Об оружии» и увеличения спроса на патроны этого калибра, в последние несколько лет даже ощущался некоторый дефицит на патроны 9×19. Соответственно, утверждать, что патроны 9×19 с маркировкой LCW, продаваемые в Грузии сейчас — из старых запасов, довольно сомнительно.«Не следует сбрасывать со счетов и версию о том, что появившиеся в последний год на оружейном рынке Грузии патроны с маркировкой «LCW — Произведено в Украине» являются свежей продукцией. Возможно, они выпускаются с момента увеличения мощностей на подконтрольном российским оккупантам и местным сепаратистам заводе с конца 2015-начала 2016 года. Вероятно, на заводе работает коммерческая линия по производству патронов 9×19 и боеприпасов других калибров, на которые есть спрос на гражданском рынке. Далее эти патроны, вероятно, нелегально, контрабандным путём вывозятся на неоккупированную территорию Украины и пройдя «легализацию» как украинский продукт, экспортируются в другие страны (в том числе и в Грузию), что позволяет предположить, что кто-то греет на этом руки»,- говорится в расследовании.Более детально с расследованием можно ознакомиться здесь











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