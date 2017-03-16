У восточного побережья США заметили российский корабль-разведчик

16.03.2017 11:11 Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" заметили у восточного побережья США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в командовании американских ВМС.



По данным военных, судно находилось в международных водах приблизительно в 37 километрах к юго-востоку от базы подводных лодок Кингс-Бей в штате Джорджия.



Источники телеканала подчеркнули, что российский корабль не заходил в территориальные воды США, начинающиеся в 22,2 километра от побережья, информирует РИА Новости



В середине февраля "Виктор Леонов" также был замечен недалеко от базы американских подводных лодок в штате Коннектикут, а несколько часов спустя — вблизи города-порта Норфолк в Виргинии.



Отмечается, что корабль вернулся к восточному побережью США после остановки на прошлой неделе в порту Гаваны, где моряки пополнили запасы воды, еды и топлива.















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