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У восточного побережья США заметили российский корабль-разведчик


16.03.2017   11:11
Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" заметили у восточного побережья США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в командовании американских ВМС.

По данным военных, судно находилось в международных водах приблизительно в 37 километрах к юго-востоку от базы подводных лодок Кингс-Бей в штате Джорджия.

Источники телеканала подчеркнули, что российский корабль не заходил в территориальные воды США, начинающиеся в 22,2 километра от побережья, информирует РИА Новости

В середине февраля "Виктор Леонов" также был замечен недалеко от базы американских подводных лодок в штате Коннектикут, а несколько часов спустя — вблизи города-порта Норфолк в Виргинии.

Отмечается, что корабль вернулся к восточному побережью США после остановки на прошлой неделе в порту Гаваны, где моряки пополнили запасы воды, еды и топлива.






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