В Грузии раскрыли крупное мошенничество с разрешением на строительство

16.03.2017 15:20 Двое мужчин задержаны в Грузии по обвинению в попытке мошенничества в большом размере, сообщает пресс-служба Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности (СГБ).



По данным следствия, Бека В. и Мераб В. обещали гражданину Грузии оказать помощь в выдаче разрешения на строительство, якобы, с помощью высокопоставленного лица в службе архитектуры мэрии Тбилиси.



Взамен они потребовали 10 тысяч долларов.

Сотрудники агентства задержали обвиняемых в то время, когда они брали требуемую денежную сумму.



Уголовное дело возбуждено по статье 19-180 УК Грузии (попытка мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере), что предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.



"Новости-Грузия"











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