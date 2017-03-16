48 членов «грузинской мафии» задержаны в Испании в ходе масштабной спецоперации

16.03.2017 15:30 48 человек были задержаны в Испании в результате проведения масштабной спецоперации против «грузинской мафии», сообщается на сайте авторитетного испанского издания ABC.



Согласно данным издания, спецоперация одновременно проводилась в Мадриде, Хетафе, Леганес и Барселона. Все задержанные являются членами преступной группировки и обвиняются в совершении сотен квартирных краж. Большинство из них являются гражданами или выходцами из Грузии.



В ходе рейда сотрудникам Национальной полиции Испании было изъято до 600 ювелирных украшений, бытовая техника и электроника, а также 13 тысяч евро. Кроме того, правоохранители обнаружили в квартирах предполагаемых преступников инструменты, необходимые для совершения квартирных краж: кирки, резаки, ломы и экстракторы.



Помимо квартирных краж преступники занимались угоном автомобилей.



Расследование в отношении преступной группировки началось в марте 2016 года, когда испанской полиции удалось задержать несколько грабителей, принадлежавших к «грузинской мафии».



В ноябре 2016 года в Мадриде, Барселоне, Севильи и в поселке Баракальдо на севере Испании была проведена аналогичная спецоперация — тогда полицейские задержали 44 участников группировки.















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