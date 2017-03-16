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Президент Франции назвал терактом взрыв в парижском офисе МВФ


16.03.2017   19:52
Инцидент с взрывом в парижском представительстве Международного валютного фонда (МВФ) маломощного устройства, находившегося в посылке, "является терактом", и виновные в случившемся будут найдены и наказаны. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает ТАСС.

"Мы вновь имеем дело с терактом - другого слова не найти, когда речь идет о пакете со взрывчаткой", - сказал президент во время рабочей поездки в город Тулон на юге страны.






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