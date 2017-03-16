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Еще 6 человек арестованы в связи с беспорядками в Батуми


16.03.2017   20:42
Еще шесть человек арестованы по делу о беспорядках в Батуми в ночь на 12 марта, сообщает МВД Грузии. Задержанные обвиняются по двум статьям УК Грузии: «нападение на полицейского или другого представителя власти либо публичное учреждение» и «организация группового насилия, руководство или участие в нем».

В пресс-службе не уточняют когда именно были арестованы эти шесть человек. В МВД Грузии отмечают, что проводят мероприятия для идентификации других участников массовых беспорядков.
В министерстве внутренних дел ранее заявляли, что 11-12 марта на митинге правоохранительные органы задержали 40 человек. В тоже время, представитель Народного защитника Грузии Циала Катамадзе сообщила, что число задержанных в Батуми составило 75 человек.

Все задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции Кодекса административных правонарушений Грузии. 33 из них были отпущены под подписку о невыезде.

Над арестованными в ночь на 12 марта уже состоялся суд — восемь человек оштрафовали на 250 лари (100 долларов), одному сделали словесное замечание, в отношении двух делопроизводство было прекращено.
Начавшаяся в Батуми вечером 11 марта акция продолжалась около 12 часов. Участники стихийного митинга – около тысячи человек, собрались возле здания Главного управления полиции в Батуми на улице Чавчавадзе. Они требовали освобождения шестерых граждан, задержанных патрульной полицией. Несмотря на то, что власти пообещали выполнить это требование, толпа стала бросать камни во двор здания, где находился спецназ, и громить полицейские и частные автомобили. В ответ полиция применила слезоточивый газ, однако эта мера не стала эффективной. На улице Чавчавадзе было сожжено 7 автомобилей, в том числе два частных и разрушена дорожная инфраструктура. В шесть часов утра 12 марта полиция начала спецоперацию и разогнала несколько десятков человек, остававшихся к этому времени около здания. Ущерб, нанесенный городской инфраструктуре в результате беспорядков, составляет 60 тысяч долларов.






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