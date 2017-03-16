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В Грузии ограбили МФО игрушечным пистолетом
16.03.2017 20:45
МВД Грузии начало расследование по факту ограбления микрофинансовой организации в городе Зугдиди.
По информации СМИ, нападавший действовал в одиночку. Угрожая игрушечным пистолетом сотрудникам офиса организации, грабитель забрал 5 тысяч лари (порядка 2 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено по 179 статье УК Грузии (разбой), что предусматривает лишение свободы сроком от пяти до семи лет.
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