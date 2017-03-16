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Задержание граждан Грузии в Испании осуществлено при активном сотрудничестве с нами - МВД Грузии


16.03.2017   21:54
По информации Министерства внутренних дел Грузии, задержание 45-ти грузинских граждан в Испании осуществлено при активном сотрудничестве с МВД Грузии.

Как сообщает МВД, задержанные грузины находились в Испании нелегально и в основном обвиняются в ограблении квартир.

По данным ведомства, испанские правоохранители полицейские мероприятия провели в январе, феврале и марте в городах: Мадрид, Леганес, Хетафе и Барселона.

«Полицейские мероприятия были осуществлены при активном сотрудничестве с МВД Грузии на основании соглашение между Грузией и Королевством Испания о сотрудничестве в борьбе против преступности от 21 марта 2015 года. Между грузинскими и испанскими правоохранителями интенсивно происходил обмен информацией.

В полицейские мероприятия был активно вовлечен атташе полиции Грузии в Испании, который в рамках международного полицейского сотрудничества, осуществлял поддержку испанских коллег.
В рамках грузино-испанского полицейского сотрудничества в июне 20016 года испанские правоохранители задержали обвиняемого в убийстве при отягчающих обстоятельствах А.Г. 1980 года рождения, который в июле этого же года был экстрадирован в Грузию.

В ноябре же 2016 года, при тесном сотрудничестве с криминальной полицией МВД Грузии, в Испании была осуществлена масштабная операция – “Aikon 2”. В результате этой спецоперации в четырех испанских городах: Мадриде, Бильбао, Севилье и Барселоне были задержаны 45 грузинских и 20 иностранных граждан», - отмечается в заявлении МВД.






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