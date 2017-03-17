В Тбилиси арестован мужчина, вымогавший 200 тысяч долларов

17.03.2017 11:06 43-летний мужчина арестован в Тбилиси по обвинению в вымогательстве крупной денежной суммы, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.



Следствие утверждает, что обвиняемый требовал 200 тысяч долларов у 48-летнего жителя столицы, угрожая расправиться с ним и членами его семьи.

Полиции удалось задержать злоумышленника до передачи указанной суммы.



При обыске жилого дома задержанного стражи порядка изъяли два незарегистрированных пистолета моделей Gold Star 2002 и Woltra Professional Mod. 92, пять десятков боевых патронов и мобильные телефоны, которые он использовал для вымогательства.



Задержанный признает свою вину.



Уголовное дело возбуждено по статьям «вымогательство в целях получения имущества в крупном размере» и «противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства».















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