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В Тбилиси арестован мужчина, вымогавший 200 тысяч долларов


17.03.2017   11:06
43-летний мужчина арестован в Тбилиси по обвинению в вымогательстве крупной денежной суммы, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Следствие утверждает, что обвиняемый требовал 200 тысяч долларов у 48-летнего жителя столицы, угрожая расправиться с ним и членами его семьи.
Полиции удалось задержать злоумышленника до передачи указанной суммы.

При обыске жилого дома задержанного стражи порядка изъяли два незарегистрированных пистолета моделей Gold Star 2002 и Woltra Professional Mod. 92, пять десятков боевых патронов и мобильные телефоны, которые он использовал для вымогательства.

Задержанный признает свою вину.

Уголовное дело возбуждено по статьям «вымогательство в целях получения имущества в крупном размере» и «противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства».






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