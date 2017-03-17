Взрыв произошел в здании офиса русской радиостанции Russian Wave на Кипре

17.03.2017 12:46 В кипрском Лимасоле произошел взрыв в здании, где расположен офис русской радиостанции Russian Wave. Об этом на своей странице в фейсбуке написал бизнесмен Сергей Лаврухин, сообщает , Газета.Ru.



"В здании BodyLine взрыв!!!! Друзья из Лимассола вы целы?! Машины скорой помощи и пожарные приехали, квартал оцепили", - написал он.



При этом бизнесмен сообщил RNS, что в момент взрыва, который произошел около 7.40 (8.40 мск), в редакции радиостанции никого не должно было быть.



По его словам, в настоящее время горят первый и второй этаж здания, а офис Russian Wave располагается на третьем этаже.















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