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В Батуми обокрали магазин на 8 тысяч долларов
17.03.2017 14:24
Неизвестные обокрали один из магазинов, расположенный на «Хопском рынке» в Батуми.
Кража произошла рано утром 17 марта, когда магазин был еще закрыт. По предварительным данным, злоумышленники пробрались в здание через крышу.
Согласно сообщениям СМИ, им удалось забрать до 20 тысяч лари (около 8 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено по статье «кража», что предусматривает штраф или ограничение свободы сроком от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.
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