В Батуми обокрали магазин на 8 тысяч долларов

17.03.2017 14:24 Неизвестные обокрали один из магазинов, расположенный на «Хопском рынке» в Батуми.



Кража произошла рано утром 17 марта, когда магазин был еще закрыт. По предварительным данным, злоумышленники пробрались в здание через крышу.



Согласно сообщениям СМИ, им удалось забрать до 20 тысяч лари (около 8 тысяч долларов).



Уголовное дело возбуждено по статье «кража», что предусматривает штраф или ограничение свободы сроком от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.















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