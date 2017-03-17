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Убивший Гиги Отхозория житель Абхазии Рашид Канджи-Оглы объявлен в розыск по линии Интерпола


17.03.2017   20:52
Интерпол объявил в розыск Рашида Канджи-оглы, осужденного за убийство Гиги Отхозория. Об этом сообщает МВД Грузии.

Как поясняет пресс-служба ведомства, розыск Рашида Канджи-оглы объявлен по красному циркуляру.

Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года в селе Хурча у т.н. пропускного пункта на административной границе, на территории, контролируемой Грузией. Следствием установлено, что Отхозория был убит перешедшим с оккупированной территории Рашидом Канджи-оглы. Ему заочно было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, после чего Зугдидский районный суд так же заочно присудил Рашиду Канджи-оглы 12-летнее заключение. Позже Кутаисский Апелляционный суд увеличил наказание, присудив Канджи-оглы лишение свободы сроком на 14 лет.

Грузинская сторона в ходе встреч в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Гали регулярно ставит вопрос о выдаче Рашида Канджи-оглы Грузии.






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