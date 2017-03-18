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В Черное море вошел американский десантный корабль Carter Hall
18.03.2017 20:57
Американский десантный корабль Carter Hall вошел в пятницу в акваторию Черного моря, об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе.
"Десантный корабль-док Carter Hall (LSD-50) с морскими пехотинцами на борту прибыл в Черное море 17 марта, чтобы принять участие в совместных с Румынией двусторонних учениях ("Спринг сторм - 17" - прим. Report)", - говорится в заявлении, которое сопровождают фотографии прохождения корабля через пролив Босфор.
Отмечается, что основная фаза учений будет проведена в районе прибрежного румынского города Констанца.
По данным румынского радио Sociedad Rumana de Radiodifusión, в учениях примут участие 1,2 тыс. румынских и американских военнослужащих.
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