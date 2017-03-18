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Дополнительные С-300 в Абхазии позволят России контролировать воздушное пространство Западной Грузии - Аладашвили


18.03.2017   22:39
Дополнительные зенитно-ракетные комплексы С-300, которые недавно были переброшены на военную базу Гудаута в Абхазии, скорее всего, разместят в районе Очамчире или Гали. Об этом в интервью интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.

По словам Аладашвили, Россия ввезла зенитно-ракетные системы С-300 на территорию оккупированной Абхазии еще осенью 2008 года, вскоре после российско-грузинской пятидневной войны.

С тех пор, на базах в Гудауте и Агудзера размещены два дивизиона, а на этот раз, говорит Аладашвили, видимо, речь идет о ввозе третьего. По его словам, на распространенных недавно кадрах видно восемь подобных установок, что как раз составляет один дивизион.

Аладашвили говорит, что есть версия, что Россия заменила зенитно-ракетные системы С-300 в оккупированном Крыму и на юге России на более современые системы С-400, и затем перебросила старые системы в оккупированную Абхазию.

В беседе с Русской службой «Голоса Америки» аналитик отметил, что зенитно-ракетные системы С-300, в результате их модификации, могут поразить воздушную цель в радиусе 150-200 километров.

«Тут речь не только о том, что русские будут контролировать почти всё воздушное пространство над Западной Грузией, но и том, что они также смогут контролировать воздушное пространство и над нашими стратегическими портами – Поти и Батуми, а также над восточной частью акватории Черного моря.

В случае желания, они смогут перекрыть пространство как для военных, так и для гражданских самолетов. Все это происходит на фоне сближения военно-стратегических интересов Москвы и Анкары и одновременном охлаждении отношений Турции с ЕС», – резюмировал эксперт.






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