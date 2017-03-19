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Эстония находится на четвертом месте в НАТО по расходам на оборону
19.03.2017 17:32
Расходы на оборону Эстонии среди стран НАТО в процентном отношении одни из самых больших в альянсе и составили в 2016 году 2,16% от валового внутреннего продукта.
Согласно обнародованным новостным сайтом "Делфи" данным, составленным на основе данных НАТО, больше Эстонии в 2016 году тратили только США (3,61%), Греция (2,38%) и Великобритания (2,21%).
НАТО рекомендует государствам-членам поддерживать уровень оборонных расходов в 2% от ВВП, но большинство стран этого не придерживается. Кроме четырех вышеперечисленных государств, его выполняет еще только Польша (2%). В среднем страны НАТО расходуют на оборону 2,43% от ВВП.
Эстония вышла на уровень 2% от ВВП в 2012 году, а в 2015 году довела его до нынешнего показателя.
В Латвии он в 2016 году составил 1,45%, в Литве - 1,49%.
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