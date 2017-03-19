Молдавского экс-депутата задержали по делу о шпионаже в пользу России - СМИ

19.03.2017 20:59 Бывший депутат парламента Молдовы Юрий Болбочану задержан по делу о шпионаже и измене Родине, утверждает "Интерфакс" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре Молдовы. В сообщении приводятся выдержки из документов надзорного ведомства по делу, но указывается, что официальных данных нет.



По данным агентства, Болбочану был задержан в пятницу вечером, после того, как были проведены обыски в его доме. Не уточняется, что было найдено при этих обысках. Также неизвестен статус задержанного - подозреваемый или обвиняемый.



"Интерфакс" приводит цитаты из постановления о задержании. Обыски были вызваны необходимостью изъятия "средств коммуникации, мобильных телефонов, средств финансирования и другой информации, которая может быть полезна для уголовного преследования".



Согласно постановлению, уголовное преследование начато летом прошлого года в соответствие со ст. 337 "Измена Родине" и ст. 338 "Шпионаж" УК Молдовы. Дело ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.



В документе названо имя российского дипломата, с которым контактировал экс-депутат - это помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин. Ему, как утверждает прокуратура, Болбочану передавал некую информацию во время встреч, которые оба стремились сохранить в тайне.



"Принимая во внимание события в Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в Молдове", - отмечается в постановлении.



Болбочану был депутатом по спискам Демократической партии в предыдущем парламенте, который был избран 25 ноября 2010 года. В начале марта 2014 года, за полгода до истечения мандата, он заявил о том, что разочаровался в Демпартии и вышел из ДПМ и ее парламентской фракции. Он фигурировал тогда в списке из восьми депутатов, которых пытались подкупить с целью развала парламентского большинства.



На второй день после того, как Болбочану объявил о выходе из партии, были задержаны двое обвиняемых по делу о подкупе депутатов. Ими стали бывший полицейский Виталий Бурлаку и модель Ирина Баглай. Судебные разбирательства продолжались более двух лет. В июле 2017 года Бурлаку был осужден на 11 лет и четыре месяца тюремного заключения, а Баглай - на три года, условно, с отсрочкой на два года.















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