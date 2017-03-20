МВД изъяло крупную партию метадона

20.03.2017 10:50 Сотрудники департамента полиции МВД по Самегрело-Верхней Сванетии задержали в Тбилиси за наркопреступление Г.Р. 1966 года рождения.



Как сообщают в МВД, при личном обыске обвиняемого правоохранители изъяли расфасованные в 43 упаковки 70,4448 грамм наркотического вещества метадон.



Задержанный признает свою вину. Следствие ведется по факту противоправного приобретения-хранения наркотических средств в особо крупном размере (подпункт «а» 6-й части статьи 260 УК Грузии).















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