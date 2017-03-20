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Директор АНБ: «Россия вмешивалась в выборы в США»


20.03.2017   19:47
Разведка США не отказывается от своих прежних оценок, согласно которым Россия вмешивалась в американские предвыборные процессы. Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Майкл Роджерс сообщил об этом на слушаниях в Конгрессе, передает ТАСС.

«Сегодня, спустя более двух месяцев после выпуска той оценки, мы продолжаем ее поддерживать в том виде, в котором она была дана», — сказал он.

Американский специалист предупредил, что на открытых слушаниях не может вдаваться в детали.

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.






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