Россия будет тренировать курдских бойцов на новой базе в Сирии

20.03.2017 20:17 Россия построит в сирийской провинции Африн военную базу, где в том числе будет тренировать бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом сообщает Reuters.



По словам представителя YPG Редура Кселиля, соглашение с Москвой было заключено 19 марта «в рамках сотрудничества для борьбы с терроризмом».



Он добавил, что российские военные уже прибыли в район новой базы.



YPG контролируют северные территории Сирии, они борются с «Исламским государством». Против курдов выступает Турция, ее ВВС ведут обстрелы территорий, где дислоцируются курдские отряды.















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