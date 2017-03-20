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Россия будет тренировать курдских бойцов на новой базе в Сирии


20.03.2017   20:17
Россия построит в сирийской провинции Африн военную базу, где в том числе будет тренировать бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя YPG Редура Кселиля, соглашение с Москвой было заключено 19 марта «в рамках сотрудничества для борьбы с терроризмом».

Он добавил, что российские военные уже прибыли в район новой базы.

YPG контролируют северные территории Сирии, они борются с «Исламским государством». Против курдов выступает Турция, ее ВВС ведут обстрелы территорий, где дислоцируются курдские отряды.






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