Минобороны РФ опровергло сообщения о создании в Сирии базы для подготовки курдов

20.03.2017 20:42 В российском оборонном ведомстве опровергли сообщения о том, что Россия построит новую военную базу на северо-западе Сирии для подготовки бойцов курдских формирований.



"Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет", - заявили "Интерфаксу" в понедельник в Минобороны РФ.



В военном ведомстве сообщили, что в сирийской провинции Алеппо около населенного пункта Африн в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных Турции формирований Сирийской свободной армии размещено одно из отделений Российского центра примирения враждующих сторон. Задачи этого отделения - предотвращение нарушений режима прекращения боевых действий.



"В соответствии с российско-турецкими договоренностями от 30 декабря 2016 года подразделения Российского центра примирения враждующих сторон на территории Сирии осуществляют круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий", - заявили в Минобороны РФ.



В понедельник в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на курдские формирования о том, что Россия якобы планирует создать новую военную базу на северо-западе Сирии. Кроме того, сообщалось о соглашении с РФ об обучении бойцов курдских формирований.



Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и пункт базирования ВМФ в порту Тартус.















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