Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минобороны РФ опровергло сообщения о создании в Сирии базы для подготовки курдов


20.03.2017   20:42
В российском оборонном ведомстве опровергли сообщения о том, что Россия построит новую военную базу на северо-западе Сирии для подготовки бойцов курдских формирований.

"Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет", - заявили "Интерфаксу" в понедельник в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что в сирийской провинции Алеппо около населенного пункта Африн в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных Турции формирований Сирийской свободной армии размещено одно из отделений Российского центра примирения враждующих сторон. Задачи этого отделения - предотвращение нарушений режима прекращения боевых действий.

"В соответствии с российско-турецкими договоренностями от 30 декабря 2016 года подразделения Российского центра примирения враждующих сторон на территории Сирии осуществляют круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий", - заявили в Минобороны РФ.

В понедельник в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на курдские формирования о том, что Россия якобы планирует создать новую военную базу на северо-западе Сирии. Кроме того, сообщалось о соглашении с РФ об обучении бойцов курдских формирований.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и пункт базирования ВМФ в порту Тартус.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Tbilisi Business Hub» - сервис по принципу «одного окна»
Внешнеторговый оборот Грузии возрос на 18%
Кумсишвили: «Азербайджан является главным стратегическим партнером Грузии»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Грузинский паспорт приобретает привлекательность в Абхазии на фоне безвиза в ЕС - Канашвили
В Гальском районе тяжелая криминогенная обстановка - аппарат госминистра
В Сухуми сгорела автомашина «кандидата в депутаты» Батала Айба
В Ачигваре обстреляли автомашину «кандидата в депутаты»
В дом гальских фотографов бросили ручную гранату
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Компартия Армении обещает искоренить проституцию
Директор ФБР ожидает новых попыток вмешательства России в политику США
В Ереване прошла очередная акция армянской молодежи
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна