Глава МВД Грузии обсудил в Брюсселе сотрудничество с НАТО

20.03.2017 21:43 Вопросы сотрудничества МВД Грузии с НАТО обсудил глава ведомства Георгий Мгебришвили с заместителем генсека альянса Роуз Геттемюллер в Брюсселе. Стороны обсудили вопросы модернизации погранполиции Грузии и внедрения современных технологий по защите государственной границы, полноценного функционирования единого центра управления морскими операциями и проведения реформ в направлении институционального развития ведомства.



Мгебришвили и Геттемюллер на встрече также подчеркнули важность борьбы с киберпреступностью и международного полицейского сотрудничества. В ходе встречи было заявлено, что Грузия, как надежный партнер, осознает собственную роль в регионе в деле сохранения мира и стабильности и не жалеет сил для борьбы с трансграничной и организованной преступностью, сказано в сообщении МВД Грузии.



Георгий Мгебришвили также отметил, что МВД Грузии, в рамках своей компетенции, тесно сотрудничает с НАТО на Черном море по направлению пресечения трансграничной преступности. Вместе с тем, сотрудники МВД Грузии регулярно участвуют в форумах, учебных программах и рабочих группах, предложенных НАТО. На встрече присутствовал и спецпредставитель генсека альянса в Центральной Азии и на Кавказе Джеймс Аппатурай, замглавы МВД Грузии Шалва Хуцишвили и постпред Грузии в НАТО Александр Майсурадзе.



МВД Грузии тесно сотрудничает с НАТО. В апреле 2010 года между Министерством внутренних дел Грузии и альянсом был оформлен тактический меморандум о взаимопонимании между МВД Грузии и командованием объединенных морских сил Неаполя об участии погранполиции Грузии в осуществлении операции «Активные усилия» (Active Endeavour) в Средиземном море. Главной целью операции является предотвращение контрабанды материалов, которые могут быть использованы террористами (в том числе взрывчатки и оружия массового поражения). Кроме того, операция призвана обеспечить безопасность транзита энергоресурсов по Средиземному морю.















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