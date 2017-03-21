«Российский ландромат» - машина для отмывания денег

21.03.2017 11:27 В 2014 году журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружили гигантскую систему отмывания денег, которой, вероятнее всего, управляли из России. Система получила название "российский ландромат" - "прачечная" для денег. С тех пор OCCRP и "Новая газета" собирали информацию, и их данные показывают, что "в период с 2010 по 2014 год из России в страны Евросоюза было выведено как минимум 20,7 млрд долларов грязных денег", пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung.



Так у кого же имеется столько денег и зачем их понадобилось выводить за границу? - спрашивает корреспондент Ханнес Мунцингер. "Очевидно, что это либо украденные деньги, либо полученные криминальным путем", - заявила директор латышского финансового регулятора по поводу обвинений OCCRP. Люди, занимающиеся расследованием, подозревают, что за всем стоит группа очень богатых российских олигархов, которые к тому же имеют определенное политическое влияние.



Средства всегда переправлялись одним и тем же, затратным путем: владельцы "грязных денег" использовали две фирмы-офшора в Великобритании, которыми управляли подставные директора, говорится в статье. Фирмы заключали между собой договор, и одна из них предоставляла другой многомиллионный кредит. Но он никогда не выплачивался, так как вся сделка носила фиктивный характер. В качестве поручителя выступали подставное лицо из Молдавии и третья фирма, зарегистрированная в России. На их счетах и лежали "грязные деньги". Но это нисколько не мешало заказчикам требовать выплаты кредита от "фирмы-должника".



В результате - поскольку один из поручителей был из Молдавии - стороны шли в молдавский суд, где судья моментально выносил вердикт о том, что платить должны поручители. Суть в том, что "судьи были подкуплены и знали, что это были фиктивные сделки", поясняет автор. Впоследствии российская фирма переводила деньги на счета молдавского "Молдиндконбанка".



Таким образом деньги попадали в ЕС, где распределялись и тратились, в том числе и в Германии. Физические лица и фирмы из России, с Украины, из Беларуси покупали в розницу различные товары или же заказывали их, причем оплата всегда шла через фирмы-офшоры. В немецких фирмах и у немецких частных лиц таким путем осели 66,5 млн долларов. Среди покупок была исключительно роскошь: часы Rolex стоимостью в полмиллиона, люксовые автомобили и дорогая одежда. Помимо предметов роскоши, "легализаторы" незаконных денежных средств покупали импортную машиностроительную продукцию, продукты питания и стройматериалы. К примеру, один немецкий продовольственный концерн отправил в Москву 15 тонн слоеного теста. Химический концерн BASF продал в Россию лаков более чем на 1,6 млн евро. BASF заявил, что не было никаких подозрений в отношении заказчика, добавляет корреспондент.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

