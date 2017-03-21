Грузия укрепляет полицейское сотрудничество со странами Евросоюза

21.03.2017 11:50 Министерство внутренних дел Грузии намерено укреплять международное сотрудничество с органами правопорядка стран ЕС, с целью сократить количество уголовных преступлений, совершенных выходцами из Грузии на территории Евросоюза.



С таким заявлением выступил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, в рамках своего рабочего визита в Брюссель.



По словам министра власти страны также предпринимают все усилия и для снижения, запросов о предоставлении убежища от граждан Грузии.



«У МВД Грузии очень тесное международное полицейское сотрудничество со странами Евросоюза. Мы делаем максимум для того, чтобы снизилось количество преступлений, совершаемых грузинами в Европе.



Мы в максимальном контакте с коллегами. Кроме того, мы делаем максимум для того, чтобы в странах Евросоюза было меньше запросов о предоставлении убежища от граждан Грузии», — заявил Мгебришвили.



Глава МВД Грузии отправился в Брюссель 20 марта. В рамках рабочего визита запланированы встречи Георгия Мгебришвили с вице-премьером, министром внутренних дел и безопасности Бельгии Жаном Жамбоном, еврокомиссаром по вопросам миграции и гражданства Димитрисом Авпамопулосом и с комиссаром по соседской политике и расширению ЕС Йоханессом Ханном. Глава МВД Грузии также выступит в Центре европейской политики (EPC).















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