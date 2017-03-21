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Глава МВД наградил офицера связи Грузии в НАТО
21.03.2017 13:51
Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, посетил миссию Грузии в НАТО.
Министр внутренних дел в связи с профессиональным Днем пограничника наградил представителя Департамента береговой охраны пограничной полиции МВД и союзнического офицера в командовании морских сил НАТО, капитан-лейтенанта Папуну Давитая медалью "За особую заслугу и вклад".
Папуна Давитая работает в Департаменте береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии с 2009 года. С 2014 года он является представителем и союзническим офицером Департамента береговой охраны пограничной полиции МВД.
Папуна Давитая служит в Великобритании, в Нортвуде.
Представитель пограничной полиции МВД в НАТО содействует углублению сотрудничества НАТО-Грузии, эффективному обмену информации между НАТО и МВД Грузии, и успешному осуществлению совместных проектов.
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