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Глава МВД наградил офицера связи Грузии в НАТО


21.03.2017   13:51
Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, посетил миссию Грузии в НАТО.

Министр внутренних дел в связи с профессиональным Днем пограничника наградил представителя Департамента береговой охраны пограничной полиции МВД и союзнического офицера в командовании морских сил НАТО, капитан-лейтенанта Папуну Давитая медалью "За особую заслугу и вклад".

Папуна Давитая работает в Департаменте береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии с 2009 года. С 2014 года он является представителем и союзническим офицером Департамента береговой охраны пограничной полиции МВД.

Папуна Давитая служит в Великобритании, в Нортвуде.

Представитель пограничной полиции МВД в НАТО содействует углублению сотрудничества НАТО-Грузии, эффективному обмену информации между НАТО и МВД Грузии, и успешному осуществлению совместных проектов.







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