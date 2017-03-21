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Армения впервые примет участие в учениях НАТО Noble Partner-2017


21.03.2017   17:34
Многонациональные учения «Достойный партнер» (Noble Partner 2017), в которых впервые в 2017 году армянские военнослужащие примут полноценное участие, пройдут под девизом «Сила в партнерстве», сообщает Panarmenian.net

Военные учения «Достойный партнер» пройдут в Грузии в третий раз.

«В 2017 году учения будут полномасштабными. В них примут участие военнослужащие 11 стран-членов и партнеров НАТО из Армении, Грузии, Азербайджана, Украины, США, Великобритании, Германии, Турции, Испании, Румынии, Словении», — сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Грузинские офицеры 17 марта обсудили предстоящие учения с коллегами на базе 4-й механизированной бригады Восточной оперативной группировки ВС Грузии. Были затронуты вопросы, касающиеся количества военнослужащих, участия техники и хода учений. Окончательное решение по указанным аспектам будет принято в мае, на итоговой конференции, передает Sputnik-Армения.

Целью «Достойного партнера» является повышение обороноспособности, совместимости военнослужащих с подразделениями НАТО и стран-партнеров, а также развитие возможностей многонационального, регионального и частного партнерства, усвоение спектра логистики и оперативного планирования.

В 2016 году в многонациональных учениях были задействованы 1300 военнослужащих, из которых 650 — американских, 150 — британских и 500 — грузинских.

Впервые были использованы американские танки типа M1A2 Abrams, которые во время учений наносили точечные атаки на военную технику условного противника. Впервые также была задействована произведенная в Грузии медико-эвакуационная машина Medevac.

Первые учения Noble Partner в Грузии прошли в 2015 году. Тогда армянская сторона принимала участие в роли наблюдателей.






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