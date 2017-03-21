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Главным организатором переворота в Монтенегро назван бывший российский дипломат


21.03.2017   20:26
Во время слушаний по делу о попытке переворота в Монтенегро, один из подозреваемых Александр Синделич заявил, что он был завербован бывшим российским дипломатом и сотрудником ГРУ России Эдуардом Шишмаковым. Шишмаков, по словам Синделича, также был ключевой фигурой в финансировании попытки переворота в стране, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на местное издание Vijesti.

Шишмаков нанял Синделича с заданием организовать группу в 500 человек, которые во время парламентских выборов должны были осуществить переворот, убив премьер-министра Мило Джукановича.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Британия и США имеют доказательства причастности России к попытке переворота в Черногории.

Представители министерства иностранных дел Великобритании официально заявили, что за организацией антиправительственного заговора стоят граждане России. Однако не подтвердили, что организаторы как-нибудь связаны с Кремлем. Власти Монтенегро объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, подозреваемых в попытке организации вооруженного переворота в стране.






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