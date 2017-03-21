МВД Грузии категорически опровергает причастность Беры Иванишвили к увольнению 9 полицейских

21.03.2017 20:36 Министерство внутренних дел Грузии опровергает информацию о том, что якобы из-за инцидента, связанного с Берой Иванишвили (сын бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили), со службы уволены 9 сотрудников ведомства.



Как отмечается в заявлении, распространенном МВД, из Управления Старого Тбилиси Департамента тбилисской полиции сотрудников не увольняли.



«Хотим откликнуться на информацию, распространенную некоторыми медиа-средствами о том, что из-за инцидента, связанного с Берой Иванишвили были уволены 9 сотрудников Управления Старого Тбилиси Департамента тбилисской полиции МВД Грузии. Эта информация полная ложь. Категорически заявляем, что ни в одном из управлений Департамента тбилисской полиции инцидент, связанный с Берой Иванишвили не имел места и не зафиксирован ни один факт, который как-нибудь бы касался упомянутого лица.

Вместе с тем не соответствует правде и информация о том, что из Управления Старого Тбилиси Департамента тбилисской полиции были уволены 9 сотрудников.



Тут же поясняем, что в департаментах и управлениях полиции, исходя из специфики оперативной деятельности и других объективных причин, кадровые перестановки осуществляются периодически.

Вместе с тем отметим, что ни одно лицо, которое делает комментарий посредством медиа по поводу якобы произошедшего инцидента, не имеет никакого отношения к МВД. Соответственно, возникают основательные подозрения, что подобные заявления призваны лишь дискредитировать МВД, и преследуют конкретные политические цели», - говорится в заявлении МВД.



В ведомстве также поясняют, что информация была распространена так, что ее не перепроверили в МВД.















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