Два человека задержаны за попытку угона автомашины под угрозой оружия

21.03.2017 22:17 За попытку угона автомобиля в Сабуртало задержаны два лица За попытку угона автомобиля в тбилисском районе Сабуртало правоохранителями задержаны два лица.



Как сообщает МВД Грузии, угнанный автомобиль найден. Следствие ведется по статье 179 УК Грузии (разбой).



По существующей информации, упомянутые лица в Сабуртало, угрожая оружием, отобрали у мужчины автомобиль марки BMW и угнали его.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

