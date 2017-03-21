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Два человека задержаны за попытку угона автомашины под угрозой оружия
21.03.2017 22:17
За попытку угона автомобиля в Сабуртало задержаны два лица За попытку угона автомобиля в тбилисском районе Сабуртало правоохранителями задержаны два лица.
Как сообщает МВД Грузии, угнанный автомобиль найден. Следствие ведется по статье 179 УК Грузии (разбой).
По существующей информации, упомянутые лица в Сабуртало, угрожая оружием, отобрали у мужчины автомобиль марки BMW и угнали его.
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