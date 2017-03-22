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Саммит НАТО пройдет 25 мая в Брюсселе
22.03.2017 11:15
Саммит блока НАТО состоится в Брюсселе 25 мая, сообщил представитель Североатлантического альянса, передает «Интерфакс».
На саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с борьбой против терроризма, а также финансовые вопросы, касающиеся взносов стран-членов.
Представитель НАТО также сообщил, что генсек Альянса Йенс Столтенберг 12 апреля, как панируется, посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Это, как отмечают наблюдатели, будет первой встречей генсека НАТО и Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании назвал блок "устаревшей организацией", а также потребовал скорого выполнения всеми членами финансовых обязательств перед НАТО - внесения на оборону 2% ВВП ежегодно.
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