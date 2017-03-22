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В Кутаиси продавщица побила вооруженного грабителя
22.03.2017 18:49
За попытку ограбления магазина по улице Бухаидзе в Кутаиси задержали одного гражданина.
Произошло это в 24 часа 21 марта. Во время попытки ограбления в здании находились две сотрудницы продовольственного магазина. Они заявили, что в магазин ворвался вооруженный человек, который попытался забрать деньги.
"Ворвался молодой парень в кепке и с ножом в руках, и попытался напугать нас. Наверное, думал, что мы девчонки, и напугает нас, но произошло наоборот. Я не испугалась, и сама его побила. Довела его до того, что хотел скорее сдаться патрулю. В это время вторая сотрудница вызвала патруль, и он приехал через 10 минут"- говорит сотрудница магазина.
По словам жителей улицы Бухаидзе, человек, который попытался ограбить магазин, живет в том же квартале. По информации местных, молодой человек ранее был судимым.
В Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили попытку ограбления магазина по улице Бухаидзе, и заявили, что подозреваемого задержали по горячему следу.
Ведется следствие по статье 179 УК Грузии, что подразумевает разбойное нападение. В случае подтверждения обвинения лицу угрожает пресечение свободы сроком от пяти до семи лет.
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