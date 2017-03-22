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У здания парламента Великобритании произошла стрельба
22.03.2017 20:07
Полиция Лондона предварительно рассматривает инцидент около парламента как теракт, сообщает полиция Лондона.
"Вооруженные офицеры остаются на месте происшествия, и мы рассматриваем это как террористический инцидент, пока не получим информацию, доказывающую обратное", - говорится в сообщении.
Напомним, возле здания британского парламента произошел инцидент со стрельбой. Сначала автомобиль на вестминстерском мосту въехал в толпу людей, травмировав несколько человек. Впоследствии во двор парламента прорвался вооруженный ножом мужчина, заколол полицейского, после чего был застрелен. Пока точно неизвестно, был ли водитель и нападавший одним и тем же лицом.
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